Leggi su strumentipolitici

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Elonattacca Joe, definendolo in un tweet un “in“. Il cinguettio del miliardario è per commentare il tweet del presidente americano che loda General Motors e Ford per la loro produzione di veicoli elettrici, con allegato un video die dell’amministratore delegato di Gm Mary Barra. Ache scrive: “l’ho detto che il futuro sarebbe stato in America. Aziende come Gm e Ford stanno costruendo più che mai veicoli elettrici qui in casa“.in un primo tweet replica secco: “Inizia con la T, finisce con la A e nel mezzo ci sono ESL” in riferimento alla sua Tesla. Poco dopolancia il suo affondo: “è unin...