Musica e solidarietà | 37 anni di “We are the world”

(Di venerdì 28 gennaio 2022) L’ha raccontata benissimo Diana Ross, sul palco degli American Music Awards del 1986, la storia di com’è nata “We are the”. Era dicembre del 1984 e l’attore, produttore e attivista per i diritti civili Harry Belafonte non riusciva a spiegarsi perchè gli artisti statunitensi non avesse pensato di ideare un progetto per aiutare l’Etiopia. In queglila popolazione del Paese africano stava attraversando una dura carestia. Dalla Gran Bretagna erano arrivati aiuti grazie al progetto Band Aid, nato da un’idea di Bob Gendolf che aveva poi coinvolti vari artisti connazionali. Harry Belafonte decise così di farsi aiutare da Ken Kragen che, a sua volta, portò il produttore Quincy Jones nel progetto. Fu grazie a lui che si riuscì ad ottenere la collaborazione di numerose celebrità dellaamericana, quarantacinque precisamente, ...