Multata azienda che ha chiesto foto in costume alle candidate receptionist (Di venerdì 28 gennaio 2022) Una multa da 10mila euro per aver chiesto in un annuncio per una lavoro da receptionist una foto in costume delle candidate: l’ha comminata l’Inl (Ispettorato nazionale del lavoro) all’azienda di... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 28 gennaio 2022) Una multa da 10mila euro per averin un annuncio per una lavoro daunaindelle: l’ha comminata l’Inl (Ispettorato nazionale del lavoro) all’di...

Advertising

CgilCampania : ??ANNUNCIO SESSISTA: MULTATA L'AZIENDA! Una multa da 10mila euro all'azienda di Napoli per aver chiesto in un annunc… - OssesSonya : Avete presente quell’azienda napoletana che ha chiesto alle candidate di inviare una foto intera in costume? Beh,… - Mano640331 : RT @Iperbole_: Ricordate l'azienda napoletana che aveva messo un annuncio per una receptionist in cui si chiedeva anche di allegare foto in… - Lilia_Zannoni : RT @Iperbole_: Ricordate l'azienda napoletana che aveva messo un annuncio per una receptionist in cui si chiedeva anche di allegare foto in… - newsdinapoli : Per lavoro “foto in costume”, azienda multata di 10mila euro #Cronaca #lavoro #multa #napoli -