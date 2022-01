Movida violenta, 37enne accoltellato nel centro storico: chiuso per 10 giorni un circolo ricreativo (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Questore di Benevento, nell’ambito del piano di controllo del territorio disposto dal signor Prefetto a seguito di specifici comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha adottato un nuovo provvedimento amministrativo finalizzato a porre un argine ai comportamenti inurbani connessi alla “Movida”. Gli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa, diretta dal I° Dirigente dr. Antonio Cristiano, hanno notificato al titolare del circolo ricreativo A.S.D. BLACK EIGHT, sito alla piazza Piano di Corte del capoluogo, un provvedimento di chiusura, per giorni 10, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Nei pressi di tale esercizio, nelle primissime ore del 16 gennaio u.s., si era verificato il ferimento con arma da taglio di un trentasettenne. ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Questore di Benevento, nell’ambito del piano di controllo del territorio disposto dal signor Prefetto a seguito di specifici comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha adottato un nuovo provvedimento amministrativo finalizzato a porre un argine ai comportamenti inurbani connessi alla “”. Gli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa, diretta dal I° Dirigente dr. Antonio Cristiano, hanno notificato al titolare delA.S.D. BLACK EIGHT, sito alla piazza Piano di Corte del capoluogo, un provvedimento di chiusura, per10, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Nei pressi di tale esercizio, nelle primissime ore del 16 gennaio u.s., si era verificato il ferimento con arma da taglio di un trentasettenne. ...

