Mosca vieta l’ingresso a funzionari Ue | «Responsabili di assurde politiche anti-russe»

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Cresce la tensione trae Bruxelles sullo sfondo della crisi ucraina. In Russia saràtoa diversiUe. Il ministero degli Esteri russo lo ha reso noto oggi, 28 gennaio, in un comunicato, specificando che si è trattato di una risposta a una politica di «restrizioni unilaterali» da parte di Bruxelles. Tra inel mirino dici sono rappresentdelle forze dell’ordine, degli organi legislativi ed esecutivi di alcuni Paesi dell’Ue che sono «personalmentedella diffusione della politica-russa». Il ministero ha accusato l’Ue di prendere decisioni che limitano i diritti di persone e organizzazionisu basi che definisce ...

ha vietato l'ingresso a diversi funzionari dell'Unione europea. Lo ha reso noto oggi la diplomazia russa in un comunicato, specificando che si è trattato di una risposta a una politica di "...... in caso di sanzioni al presidente, queste risulteranno "politicamente dolorose" e "distruttive" per le relazioni trae l'Occidente, aggiungendo che la legge russain linea di principio ...Mosca ha vietato l'ingresso a diversi funzionari dell'Unione europea. Lo ha reso noto oggi la diplomazia russa in un comunicato, specificando che si è trattato di una risposta a una politica di "assur ...Terzo carico di armi americane a Kiev. Il portavoce del Cremlino Peskov: «Con le sanzioni personali a Putin chiusi i rapporti con l’Occidente». Il Dipartimento di Stato Usa: l’«invasione russa» non pi ...