Morte di Lorenzo Parelli, studenti in piazza a Roma contro l’alternanza scuola-lavoro: lanciati petardi e bombe carta – Video (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dopo Torino e Milano è la volta di Roma. Centinaia di studenti degli istituti della capitale si sono incontrati per protestare contro l’alternanza scuola-lavoro e i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), dopo la Morte di Lorenzo Parelli, il diciottenne di Udine che ha perso la vita durante uno stage in fabbrica, previsto dalla scuola professionale che stava frequentando. ”Noi vogliamo l’abolizione dell’alternanza scuola-lavoro e dei PCTO – ha dichiarato Pietro Zanchini, rappresentante di istituto del Virgilio – e per i tirocini, come quello che stava frequentando Lorenzo, noi chiediamo un tavolo con l’Ufficio scolastico del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dopo Torino e Milano è la volta di. Centinaia didegli istituti della capitale si sono incontrati per protestaree i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), dopo ladi, il diciottenne di Udine che ha perso la vita durante uno stage in fabbrica, previsto dallaprofessionale che stava frequentando. ”Noi vogliamo l’abolizione dele dei PCTO – ha dichiarato Pietro Zanchini, rappresentante di istituto del Virgilio – e per i tirocini, come quello che stava frequentando, noi chiediamo un tavolo con l’Ufficio scolastico del ...

Advertising

stanzaselvaggia : Oggi a Milano dei ragazzi pretestavano contro l’alternanza scuola/lavoro dopo la morte di Lorenzo. Hanno lanciato u… - Tg3web : 'Di scuola-lavoro non si può morire', è la denuncia degli studenti, in piazza oggi in tutta Italia. Dopo la morte d… - BentivogliMarco : La cosa piu meschina? utilizzare la morte del ragazzo a Udine per attaccare l' #alternanzascuolalavoro. E negli… - dania1964 : RT @dukana2: Anche oggi ??botte agli studenti che protestavano contro #AlternanzaScuolaLavoro di morte ??che ha ucciso #Lorenzo ??#dittatura…… - ilfattovideo : Morte di Lorenzo Parelli, studenti in piazza a Roma contro l’alternanza scuola-lavoro: lanciati petardi e bombe car… -