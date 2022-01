Morte di Lorenzo Parelli, scontri e tafferugli con la polizia alla manifestazione degli studenti a Milano (Di venerdì 28 gennaio 2022) “L’alternanza uccide”. Lo hanno gridato le studentesse e gli studenti di Milano che questo pomeriggio hanno provato a raggiungere la sede di Assolombarda per consegnare “simbolicamente” una putrella di cartone in memoria di Lorenzo Parelli, il diciottenne morto in fabbrica durante uno stage. Gli studenti sono stati respinti dalle forze dell’ordine, che hanno fatto due cariche per allontanare e bloccare i manifestanti. Non è la prima manifestazione in memoria dello studente che finisce con dei tafferugli. Già domenica 23 gennaio a Roma le forze dell’ordine avevano caricato gli studenti che, dopo essersi ritrovati al Pantheon, avevano provato a raggiungere il centro L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) “L’alternanza uccide”. Lo hanno gridato le studentesse e glidiche questo pomeriggio hanno provato a raggiungere la sede di Assolombarda per consegnare “simbolicamente” una putrella di cartone in memoria di, il diciottenne morto in fabbrica durante uno stage. Glisono stati respinti dalle forze dell’ordine, che hanno fatto due cariche per allontanare e bloccare i manifestanti. Non è la primain memoria dello studente che finisce con dei. Già domenica 23 gennaio a Roma le forze dell’ordine avevano caricato gliche, dopo essersi ritrovati al Pantheon, avevano provato a raggiungere il centro L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

