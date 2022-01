Morata Barcellona, fumata nera: lo spagnolo resta alla Juventus (Di venerdì 28 gennaio 2022) . Sempre più complicata l’uscita del numero 9 Secondo quanto riferito da Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport, è arrivata un’altra fumata nera oggi con il tentativo del Barcellona per Alvaro Morata. Nonostante l’interesse blaugrana, la situazione non si sbloccata. Per questo motivo, molto probabilmente l’attaccante resterà alla Juventus. Più probabile, invece, l’uscita di uno fra Kulusevski e Kaio Jorge. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) . Sempre più complicata l’uscita del numero 9 Secondo quanto riferito da Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport, è arrivata un’altraoggi con il tentativo delper Alvaro. Nonostante l’interesse blaugrana, la situazione non si sbloccata. Per questo motivo, molto probabilmente l’attaccante resterà. Più probabile, invece, l’uscita di uno fra Kulusevski e Kaio Jorge. L'articolo proviene da Calcio News 24.

