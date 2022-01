Montesarchio | primo incontro tra Creta e gli studenti per la valorizzazione del Patrimonio

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Si è tenuto, presso la biblioteca comunale “amicolibro”, ilfra Ferdinando, direttore delartistico di, e gliuniversitari che volontariamente hanno aderito alla chiamata di Ferdinandoe dell’Assessore alla Cultura Morena Cecere per ladel nostroculturale. Si partirà con una rilettura delartistico di, con una ricognizione nei luoghi simbolo della nostra cultura, per poi affrontare le nuove fasi in divenire. “Aver ravvolto l’interesse di tanti giovani – spiega il direttore Ferdinando– su un progetto ...