Monica Bertini | ricordi estivi da urlo | il décolleté mozzafiato incanta i fan

(Di venerdì 28 gennaio 2022)ricorda i giorni di vacanza in questo lungo e freddo inverno. Lo fa sfoggiando un bikini davvero da impazzire

Advertising

AAndreafusco1 : RT @dea_channel: buon pomeriggio con la divina Monica Bertini ??????????????????? - aferraferr : RT @dea_channel: buon pomeriggio con la divina Monica Bertini ??????????????????? - vittcopp76 : RT @dea_channel: buon pomeriggio con la divina Monica Bertini ??????????????????? - frankalpacino89 : RT @dea_channel: buon pomeriggio con la divina Monica Bertini ??????????????????? - RamonGa28842804 : RT @dea_channel: buon pomeriggio con la divina Monica Bertini ??????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Monica Bertini

Virgilio Sport

Prospettiva che allarma il Pd, come scrive Carloche su 'La Stampa' racconta di un Enrico ... Il 'Corriere', conGuerzoni, descrive un presidente del Consiglio 'impressionato dalla ...ha deciso di concedersi qualche ora di relax alle terme: lo scatto condiviso sui social è da svenimento! Le giornaliste italiane sono famose nel mondo perché sono sia talentuose che ...Monica Bertini ricorda i giorni di vacanza in questo lungo e freddo inverno. Lo fa sfoggiando un bikini davvero da impazzire ...Monica Bertini si dedica a una pausa rilassante, la conduttrice tv Mediaset esibisce forme esplosive in costume: che meraviglia ...