Mondiali di cross senza Van Aert e Van der Poel. L'Italia guarda al futuro (Di venerdì 28 gennaio 2022) Scattano sabato sul circuito Centennial Park di Fayetteville, in Arkansas, i Mondiali di ciclocross. Una trasferta caratterizzata da decine di casi di Covid che hanno costretto le varie Nazionali a ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 28 gennaio 2022) Scattano sabato sul circuito Centennial Park di Fayetteville, in Arkansas, idi ciclo. Una trasferta caratterizzata da decine di casi di Covid che hanno costretto le varie Nazionali a ...

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali cross Mondiali di cross senza Van Aert e Van der Poel. L'Italia guarda al futuro ... mancheranno i due fuoriclasse che hanno vinto gli ultimi sei Mondiali: il belga Van Aert e l'olandese Van der Poel. Van Aert, che ha centrato nove dei dieci cross disputati tra dicembre e gennaio, ...

Obiettivo Fayetteville: le favorite tra le élite Alla vigilia dei Mondiali di cross statunitensi analizziamo le pretendenti alla maglia iridata e a un posto sul podio: si rischia il monocolore oranje tra Brand, Vos e Del Carmen. Silvia Persico insegue il risultato ...

Mondiali cross, i convocati dell'Italia: Dorigoni e Lechner guidano gli Azzurri La Gazzetta dello Sport Obiettivo Fayetteville: le favorite tra le élite Alla vigilia dei Mondiali di cross statunitensi analizziamo le pretendenti alla maglia iridata e a un posto sul podio. Tra le donne si rischia il monocolore oranje tra Brand, Vos e Del Carmen. Silvia ...

CICLOCROSS, VALENTINA CORVI E LUCA PALETTI PARTITI ALL’ULTIMO SECONDO PER I MONDIALI DI FAYETTEVILLE Oggi, per fortuna, una buona notizia per la Nazionale italiana: terminata la quarantena di cinque giorni per gli juniores Valentina Corvi e Luca Paletti che si sono potuti dunque aggiungere alla squad ...

