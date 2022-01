Moderna ha testato il primo vaccino per l’HIV su un paziente (Di venerdì 28 gennaio 2022) È un fatto: la pandemia da Covid-19 ci ha allontanato, non solo fisicamente ma anche ideologicamente. Se c’è chi, coscienziosamente e con buon senso, si è fidato della scienza e della medicina, dall’altra parte c’è chi invece urla alla dittatura sanitaria per non vaccinarsi, dimostrando che nel nostro paese non solo c’è una pericolosa diffidenza nei confronti degli esperti ma soprattutto una tendenza a sottovalutare l’importanza, storica e socioculturale, delle vaccinazioni. I vaccini, infatti, hanno cambiato e continuano a cambiare il corso della storia, il destino dell’umanità. Pensiamo al vaiolo e alla polio, ma anche ai vaccini anti-influenzali somministrati in quei paesi in cui le condizioni di vita sono precarie e anche un semplice raffreddore può uccidere.E ora Moderna, in prima linea insieme a Pfizer per la lotta al Covid-19, dà una svolta epocale alla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) È un fatto: la pandemia da Covid-19 ci ha allontanato, non solo fisicamente ma anche ideologicamente. Se c’è chi, coscienziosamente e con buon senso, si è fidato della scienza e della medicina, dall’altra parte c’è chi invece urla alla dittatura sanitaria per non vaccinarsi, dimostrando che nel nostro paese non solo c’è una pericolosa diffidenza nei confronti degli esperti ma soprattutto una tendenza a sottovalutare l’importanza, storica e socioculturale, delle vaccinazioni. I vaccini, infatti, hanno cambiato e continuano a cambiare il corso della storia, il destino dell’umanità. Pensiamo al vaiolo e alla polio, ma anche ai vaccini anti-influenzali somministrati in quei paesi in cui le condizioni di vita sono precarie e anche un semplice raffreddore può uccidere.E ora, in prima linea insieme a Pfizer per la lotta al Covid-19, dà una svolta epocale alla ...

