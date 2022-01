Mobilitazione nazionale | anche l’Usb in piazza in difesa della sanità

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il personale sanitario e le strutture ospedaliere sono sottoposte ad uno stress eccessivo e tutto il sistema (uomini, attrezzature e macchine) rischia di saltare. Questa la denuncia del, scesa ina Benevento, come in tutto il Paese. Con il testa il segretario Giovanni Venditti, si è svolta questa mattina una manifestazione presso il corso Garibaldi, precisamente ai pediPrefettura. Il Covid ha stravolto le vite di tanti cittadini e ha travolto il Sistema Sanitario che da due anni subisce una intollerabile pressione. Molti operatori e molte strutture sono dedicate alla lotta alla pandemia, creando gravissime conseguenze sia sui sanitari che sui malati con patologie non Covid. Il personale, allo stato attuale, è in numero insufficiente per affrontare la ...

