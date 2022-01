Miriana Trevisan stronca Katia Ricciarelli | “Un’anziana che rompe le P”

Leggi su biccy

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Il rapporto traal GF Vip è quanto di più simile ci sia alle montagne russe. All’inizio le due gieffine andavano d’accordo, anche perché la showgirl napoletana incassava in silenzio e continuava a servire e riverire la madre regina, ma poi qualcosa si è rotto. Da quando la cantante lirica ha iniziato ad usare parole pesanti per criticare il suo rapporto con Nicola Pisu,è sbottata facendo andare su tutte le furie la. Le due donne però dopo aver litigato più volte, in questo periodo si sono concesse una tregua, che però potrebbe finire già stasera, se Alfonso Signorini farà vedere un video particolare al soprano. Ieri nottesi è divertita a fare i tarocchi (utilizzando le carte ...