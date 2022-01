Minnie veste Stella McCartney per celebrare i 30 anni di Disneyland Paris

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Life&People.it In occasione del 3o° compleanno di, la storica fidanzata di Topolino, personaggio amatissimo dai piccini ma anche dai grandi, sarà oggetto di un makeover davvero inedito. Per la prima volta nella sua storia,Mouse indosserà infatti uno smoking blu, firmato da una stilista del calibro di. Lo smoking bluè perun vestito inedito Nei cartoni animati e nei fumetti, amatissimi dai più piccoli, abbiamo sempre vistocon indosso un abito che definire iconico sarebbe riduttivo. Di norma, infatti, la simpatica Topolina ha sempre indossato un vestitino corto a pois, bianco e rosso. Ma l’occasione in questione è talmente prestigiosa ...

In occasione del trentesimo anniversario di Disneyland Paris, la stilista britannica ha ridisegnato il look di Topolina abbandonando l'inconfondibile ...
Per celebrare il 30º anniversario di Disneyland Paris, la stilista Stella McCartney ha firmato il restyling del look di Minnie. La nuova scelta è ricaduta su un tailleur pantalone su fondo blu navy, d ...