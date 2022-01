Minnie, pantaloni al posto della gonna: il nuovo look scatena i social (FOTO) (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il nuovo look di Minnie, disegnato da Stella McCartney, non convince i fan della Disney, probabilmente per via del pantalone al posto della gonna. Sui social è stata condivisa la FOTO di un nuovo look creato appositamente per Minnie, lo storico personaggio Disney. La fidanzata di Topolino è stata raffigurata con un pantalone al posto della classica gonna, e non sono mancati pareri discordanti tra i numerosi commenti al post. Topolino, Paperino e gli altri personaggi animati della Disney esistono da quasi 100 anni ed intere generazioni li ricordano mentre indossano i loro classici completini, rimasti praticamente ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ildi, disegnato da Stella McCartney, non convince i fanDisney, probabilmente per via del pantalone al. Suiè stata condivisa ladi uncreato appositamente per, lo storico personaggio Disney. La fidanzata di Topolino è stata raffigurata con un pantalone alclassica, e non sono mancati pareri discordanti tra i numerosi commenti al post. Topolino, Paperino e gli altri personaggi animatiDisney esistono da quasi 100 anni ed intere generazioni li ricordano mentre indossano i loro classici completini, rimasti praticamente ...

