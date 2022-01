Milano | ultimo regalo del sindaco all’Islam | un bando per nuove moschee E scoppia la polemica

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 28 gennaio 2022) In arrivo? L’amministrazione comunale a guida progressista si prepara a mettere adue aree della città per finalità religiose non cattoliche riconosciute. Unalla comunità islamica che potrà godere di altri luoghi di culto e centri di preghiera. O presunti tali. Mentre il‘non tocca’ le 12abusive in città., dalla giunta unperLa giunta ha approvato le linee guida prima di Natale. E la viceAnna Scavuzzo ha annunciato con grande soddisfazione che l’avviso per la concessione per 30 anni dei due spazi partirà «entro febbraio». Si tratta di due aree di proprietà comunale, in via Esterle e in via ...