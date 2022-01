Milano, anziana donna muore investita da un treno a Garbagnate. L’impatto è risultato fatale. (Di venerdì 28 gennaio 2022) Secondo una prima ricostruzione la donna stava attraversando i binari nelle adiacenze della stazione quando un treno l’ha urtata e fatta finire contro un palo dell’alta tensione Leggi su 7giorni.info (Di venerdì 28 gennaio 2022) Secondo una prima ricostruzione lastava attraversando i binari nelle adiacenze della stazione quando unl’ha urtata e fatta finire contro un palo dell’alta tensione

Advertising

Giorno_Milano : Garbagnate, incidente ferroviario: muore anziana. Ritardi e treni cancellati - Yogaolic : #Milano La perdita d'acqua e il finto idraulico che svaligia la casa - green_milano : RT @greenMe_it: Roma: scoppia incendio in un’abitazione, anziana rischia la vita per salvare il suo cane - Aries28495006 : @Tremenoventi Ancora non mi definisco anziana, uso il navigatore all'occorrenza ma indulgo spesso a chiedere ai pas… -