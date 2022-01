Milan, il futuro di Kessie è lontano: non solo Barcellona, spunta l’ipotesi Serie A (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il futuro di Franck Kessie al Milan è sempre più in bilico. L’ivoriano non ha ancora rinnovato e diversi club si sarebbero… Tiene banco il futuro di Kessie. Il suo mancato rinnovo con il Milan lascia presagire un addio a giugno. Molto probabile, dunque, che l’ex Atalanta farà le valigie. In pole il Barcellona che avrebbe trovato l’accordo con il giocatore, ma attenzione a Marotta e all’Inter. I nerazzurri sono pronti ad inserirsi per l’ivoriano. A riportarlo La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ildi Franckalè sempre più in bilico. L’ivoriano non ha ancora rinnovato e diversi club si sarebbero… Tiene banco ildi. Il suo mancato rinnovo con illascia presagire un addio a giugno. Molto probabile, dunque, che l’ex Atalanta farà le valigie. In pole ilche avrebbe trovato l’accordo con il giocatore, ma attenzione a Marotta e all’Inter. I nerazzurri sono pronti ad inserirsi per l’ivoriano. A riportarlo La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

