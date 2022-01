Milan, doppia seduta di allenamento per la squadra di Pioli | News (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Milan di Stefano Pioli ha svolto una doppia seduta di allenamento a Milanello. Nel mirino il derby del 5 febbraio contro l'Inter Leggi su pianetamilan (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ildi Stefanoha svolto unadiello. Nel mirino il derby del 5 febbraio contro l'Inter

Advertising

PaoloBianchessi : Occhio al #mercato #Milan. Un’eventuale doppia uscita nel reparto avanzato, potrebbe portare a valutazioni interess… - Milannews24_com : Doppia gioia per Theo Hernandez: rinnovo con il Milan e… - domenicocivale4 : RT @FavataMattia: ??Sia #BorussiaDortmund (per il post #Haaland) e #Milan hanno fatto sondaggi importanti per #Scamacca, ma il futuro si chi… - zazoomblog : Allenamento Milan doppia seduta di lavoro per i rossoneri - #Allenamento #Milan #doppia #seduta - Ecatetriformis : RT @FavataMattia: ??Sia #BorussiaDortmund (per il post #Haaland) e #Milan hanno fatto sondaggi importanti per #Scamacca, ma il futuro si chi… -