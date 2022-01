Milan, Brahim Diaz: “Grato a Pioli. Mi ha reso una persona migliore” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Brahim Diaz, calciatore rossonero, nell'intervista rilasciata a Milan TV ha parlato anche del rapporto con il tecnico Stefano Pioli Leggi su pianetamilan (Di venerdì 28 gennaio 2022), calciatore rossonero, nell'intervista rilasciata aTV ha parlato anche del rapporto con il tecnico Stefano

Advertising

M_OMilan : @RalphRossonero @acmilan @Brahim Milan Quark 2: esemplare di Homo Sapiens Ipocritus. Chiama nano il giocatore del M… - M_OMilan : @The_Jack80 @acmilan @Brahim Milan Quark 2: esemplare di Homo Sapiens Ipocritus. Chiama scemo il giocatore del Mila… - Rossonero__1899 : RT @FraNasato: Brahim Diaz a @sportmediaset: 'Adesso posso tornare alla mia migliore condizione per aiutare i compagni con i gol, con gli a… - lucailenia04 : @AloBrasil1974 @acmilan @Brahim Hanno ragione il tifoso vuole vincere non fare il contabile se non puoi mantenere i… - Stefano_Steve85 : @AloBrasil1974 @acmilan @Brahim Ok a non dar colpe ai calciatori ne alla dirigenza che fanno quel possono e anche d… -