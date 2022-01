Migranti | archiviata dal gip l’indagine sulla Mare Jonio che salvò 30 migranti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Dopo la richiesta di archiviazione, è arrivata la decisione della giudice per le indagini preliminari di Agrigento, Micaela Raimondo, che ha accolto le richieste dei procuratori Salvatore Vella e Cecilia Baravelli, e ha definitivamente chiuso l’inchiesta per il soccorso di 30, tratti in salvo il 9 maggio del 2019 dall’equipaggio dia 35 miglia a nord di Zuara, in zona Sar libica. Tra loro c’erano due donne incinta, una bimba di 2 anni – la piccola Alima – e diversi minori non accompagnati. Vengono archiviate le accuse a carico del comandante Massimiliano Napolitano e del capomissione e armatore dellaBeppe Caccia da ogni accusa a loro carico. “Ultimo viaggio per la nave dei centri sociali: bloccata e ...