Mickie James | “Voglio eliminare Charlotte Flair e Bianca Belair alla Royal Rumble”

(Di venerdì 28 gennaio 2022)è pronta a scrivere la storia, la Knockouts World Champion sarà la prima campionessa mondiale proveniente da un’altra federazione a partecipare. Laha le idee chiare in vista della rissa reale ed ai microfoni del podcast ‘Notsam Wrestling’ ha svelato chi vorràper prima tra le 30 donne partecipanti. “, per ovvi motivi” La campionessa di Impact non ci ha pensato su due volte ed ha fatto il nome diperché le due già si sono scontrate in una precedenteanche se non hanno mai avuto l’opportunità di affrontarsi uno contro uno. Laha citato Becky ...

Advertising

TSOWrestling : La Knockouts Champion punta a fare la storia vincendo la #RoyalRumble . #TSOW // #TSOS // #MickieJames //… - infoitcultura : Mickie James: 'Vorrei entrare alla Royal Rumble con il titolo Knockouts' - infoitcultura : Mickie James: “Spero di presentarmi con il titolo Knockouts alla Royal Rumble” - zazoomblog : Mickie James: “Spero di presentarmi con il titolo Knockouts alla Royal Rumble” - #Mickie #James: #“Spero… - Zona_Wrestling : #WWE Mickie James: 'Spero di presentarmi con il titolo Knockouts alla Royal Rumble' - -

Ultime Notizie dalla rete : Mickie James

The Shield Of Wrestling

Come sei riuscito a prepararti, fisicamente e mentalmente, per resistere così a lungo sul ring? Ha suscitato molto clamore l'annuncio dinella Royal Rumble al femminile. Pensi che anche ...Attenzione anche alla "forbidden door" aperta con Impact Wrestling: ci sarà anche la campionessa in carica!. WWE Championship : Brock Lesnar (C) vs Bobby Lashley Un dream match che in ...Home; WWE News; wrestling; In un’intervista con Matthew Connell di Alternative Sport, Dana Brooke ha commentato alcuni ritorni di ex atlete WWE alla Royal Rumble. Dana Brooke: " ...Mickie James: 'La WWE si è scusata per il rilascio'. Di recente a Busted Open Radio, Mickie James ha rivelato che intende salire sul ring con il titolo Knockouts di IMPACT Wrestling: “Penso che sia un ...