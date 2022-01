Michelle Hunziker, parla Eros Ramazzotti: il commento su Trussardi e le parole alla ex moglie (Di venerdì 28 gennaio 2022) Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi al centro del mirino: ecco cosa ha rivelato Eros Ramazzotti sulla sua ex moglie, tutti i dettagli. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato la… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 28 gennaio 2022)e Tomasoal centro del mirino: ecco cosa ha rivelatosulla sua ex, tutti i dettagli.e Tomasohanno annunciato la… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

annjosiah : RT @IlContiAndrea: Domani ospiti a #Uà da #ClaudioBaglioni Fiorello (in collegamento audio), Il Volo, Massimo Ghini, Laura Chiatti, Michell… - infoitcultura : Eros Ramazzotti rompe il silenzio su Michelle Hunziker: la verità sul loro rapporto - infoitcultura : Tomaso Trussardi rimpiazza Michelle Hunziker con un’altra: tale e quale a lei | FOTO - sciutoandre : RT @sisivabbe: Michelle Hunziker si separa anche da Tomaso Trussardi. Che per fortuna non scrive canzoni demmerda. -