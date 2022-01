Michelle Hunziker, la crisi con Trussardi “durava da due anni”: l’indiscrezione (Di venerdì 28 gennaio 2022) Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato la fine della loro unione dopo 10 anni d’amore e, secondo Oggi, la crisi tra i due sarebbe andata avanti per almeno due anni. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: l’addio L’addio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è giunto per molti come un fulmine a ciel sereno ma in realtà, secondo il settimanale Oggi, i segnali di una crisi tra i due sarebbero stati molti e già evidenti da almeno due anni. La showgirl infatti aveva smesso d’indossare l’anello con rubino che le aveva donato il marito e, negli ultimi tempi, si è mostrata con un nuovo taglio ai capelli (segno per lei della ricerca di un ... Leggi su cityroma (Di venerdì 28 gennaio 2022)e Tomasohanno annunciato la fine della loro unione dopo 10d’amore e, secondo Oggi, latra i due sarebbe andata avanti per almeno duee Tomaso: l’addio L’addio trae Tomasoè giunto per molti come un fulmine a ciel sereno ma in realtà, secondo il settimanale Oggi, i segnali di unatra i due sarebbero stati molti e già evidenti da almeno due. La showgirl infatti aveva smesso d’indossare l’anello con rubino che le aveva donato il marito e, negli ultimi tempi, si è mostrata con un nuovo taglio ai capelli (segno per lei della ricerca di un ...

