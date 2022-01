Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi | spunta il nome di LEI | il motivo della crisi? I dettagli

Advertising

PasqualeMarro : #MichelleHunziker e Trussardi: parla Naomi, l’altra donna - infoitcultura : Michelle Hunziker, parla Eros Ramazzotti: il commento su Trussardi e le parole alla ex moglie - infoitcultura : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, Oggi: 'In crisi da almeno 2 anni' - infoitcultura : Michelle Hunziker, dopo la rottura con Tomaso ecco di nuovo Eros: il prezioso suggerimento del cantante - infoitcultura : Michelle Hunziker, il sofferto messaggio a Tomaso Trussardi: “Sto male” -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker

I pettegolezzi riguardo la separazione trae Tomaso Trussardi si rincorrono e ogni giorno spuntano le parole di un nuovo protagoniste nella vicenda. Oggi a parlare è Eros Ramazzotti, ex marito della show girl con cui è ...Continuano a rincorrersi voci sulla separazione trae Tomaso Trussardi . I due hanno annunciato all'Ansa la fine della loro storia d'amore dopo dieci anni e due figlie insieme. Da allora i diretti interessati hanno preferito tutelare ...Da allora i diretti interessati hanno preferito tutelare la loro privacy e non rilasciare ulteriori dichiarazioni sulla separazione, ma adesso Trussardi è intervenuto per mettere a tacere un gossip mo ...Michelle Hunziker è tostissima e ha tenuto duro, se qualcuno l’ha delusa ha incassato, poi forse ha visto l’inevitabile capolinea” Come gli auguri di Natale su Instagram: non con la tradizionale foto ...