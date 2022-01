Mi spiace Guerriglia nel centrodestra | la Casellati crolla? Il forzista Elio Vito posta questa foto | caos totale | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Elisabetta, "spiaze," ma no. Con un tweet tranchant, deputato di Forza Italia, ha commentato la sua astensione alla quinta votazione per il Quirinale e hato ladello schermo dell'aula di Montecitorio con la scritta "si è astenuto", ribellandosi così al diktat delche aveva indicato di votare l'attuale presidente del Senato per il Colle. "Non sono d'accordo con la decisione dei leader deldi votare, senza un ampio accordo, la presidente del Senato, Elisabetta, che pure ha la mia stima personale e politica", aveva scritto in una nota stamattina 28 gennaio. "È una prova di forza, e di ...