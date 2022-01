“Mi avete rotto il ca**o”: baraonda da Del Debbio, finisce la puntata e volano stracci [VIDEO] (Di venerdì 28 gennaio 2022) Paolo Del Debbio sbotta in diretta a “Dritto e Rovescio”, le sue parole shock sconvolgono il pubblico del programma. Paolo Del Debbio (fonte mediasetplay)“Dritto e Rovescio” è il talk-show di Rete 4 regolarmente in onda ogni giovedì in prima serata. A condurre il programma di approfondimento è il giornalista Paolo Del Debbio, toscano di estrazione e verace per natura. Il conduttore è stato fortemente criticato dal pubblico per l’apparente parzialità con cui conduce il programma, in cui talvolta nega il contraddittorio, specie se l’argomento in gioco è la situazione pandemica nel Paese. Ieri sera Del Debbio ha perso le staffe in diretta, arrivando a esternazioni di somma volgarità: l’episodio è già diventato virale nel web. Vediamo cos’è accaduto negli studi Mediaset. Paolo Del Debbio si lancia in una ... Leggi su specialmag (Di venerdì 28 gennaio 2022) Paolo Delsbotta in diretta a “Dritto e Rovescio”, le sue parole shock sconvolgono il pubblico del programma. Paolo Del(fonte mediasetplay)“Dritto e Rovescio” è il talk-show di Rete 4 regolarmente in onda ogni giovedì in prima serata. A condurre il programma di approfondimento è il giornalista Paolo Del, toscano di estrazione e verace per natura. Il conduttore è stato fortemente criticato dal pubblico per l’apparente parzialità con cui conduce il programma, in cui talvolta nega il contraddittorio, specie se l’argomento in gioco è la situazione pandemica nel Paese. Ieri sera Delha perso le staffe in diretta, arrivando a esternazioni di somma volgarità: l’episodio è già diventato virale nel web. Vediamo cos’è accaduto negli studi Mediaset. Paolo Delsi lancia in una ...

Advertising

VittorioSgarbi : “Green pass” e barbieri. Ve lo dico ancora una volta: avete rotto il c…! - VittorioSgarbi : Green pass, Gren pass base, Super Green pass. Sapete che vi dico? Avete rotto er c…! (In diretta alle 10,45)… - sunstrawchanel : RT @YO0NIVERSE_: Comunque posso dire che avete rotto seriamente con sta storia delle ship e della vita privata dei Bangtan? Non fate altro… - LaCapaRouja : UNA PRESIDENTE DONNA UNA PRESIDENTE DONNA CI AVETE ROTTO FRANTUMATO TRITURATO NON CAPITE UN CAZZO LA FINIRETE MAI C… - alfreaudi : RT @AStramezzi: Riporto e gli rilancio l’elegante francesismo di questa sera in diretta TV di Del Debbio fine intellettuale che stimavo sin… -