Meteo | tutti gli aggiornamenti | weekend soleggiato in tutta Italia | ma da lunedì…

Le previsioni Meteo per i prossimi giorni si prospettano positive, con un'alta pressione che rimarrà su tutta la penisola Italiana per gran parte del weekend. Sono questi infatti i cosiddetti tre giorni della Merla. All'arrivo della nuova settimana però il clima subirà dei cambiamenti: le previsioni per Lunedì 31 Gennaio confermano l'arrivo dei venti di Libeccio e poi di Scirocco, che faranno aumentare le nubi soprattutto al centro-nord, portando qualche pioggia sulle regioni di Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Lazio. Le informazioni sul Meteo vengono direttamente dalla redazione del sito IlMeteo.it, che sottolineano che fino a Domenica il tempo rimarrà pressoché stabile, salvo un peggioramento per la giornata di oggi, Venerdì 28 Gennaio, per la zona del medio e ...

