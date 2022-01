Meteo Italia, calo di temperature per i Giorni della Merla 2022: freddo e novità previsioni febbraio (Di venerdì 28 gennaio 2022) Una fine di gennaio all’insegna del freddo e del gelo. E non sono ancora arrivati i Giorni della Merla, quelli che secondo la tradizione sono caratterizzati da temperature in calo e quelli che, di solito, cadono il 29, il 30 e il 31 gennaio. Ma come sono le previsioni per il weekend? E come inizierà il mese di febbraio? Leggi anche: Giorni della Merla 2022: quali sono, storia, significato, previsioni e leggenda Meteo Italia, le previsioni per i Giorni della Merla (29-30 e 31 gennaio 2022) Tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 28 gennaio 2022) Una fine di gennaio all’insegna dele del gelo. E non sono ancora arrivati i, quelli che secondo la tradizione sono caratterizzati daine quelli che, di solito, cadono il 29, il 30 e il 31 gennaio. Ma come sono leper il weekend? E come inizierà il mese di? Leggi anche:: quali sono, storia, significato,e leggenda, leper i(29-30 e 31 gennaio) Tra la fine di gennaio e l’inizio di, ...

