Menopausa e calo del desiderio | come ricominciare a fare sesso dopo tanto tempo?

(Di venerdì 28 gennaio 2022)dele disturbi sessuali a 50 anni: i consigli guarda le foto Con l’arrivo dellasono molti i cambiamenti da affrontare e imparare a gestire. Fisici, certo, ma anche psicologici. Tra questi, può capitare di percepire un notevole abbassamento delsessuale, che con ilpuò portare molte coppie a diluire via via i momenti di intimità fino a non avere rapporti per molti mesi o anni e persino all’astinenza. Non per tutti questo cambiamento delle abitudini di coppia rappresenta un ...

Ultime Notizie dalla rete : Menopausa calo

HealthDesk

Tra le cause che portano a sentirsi depresse durante il periodo dellavi sono anche le fluttuazioni ormonali tipiche di questo momento di vita della donna, in primis ildi estrogeni. ...Dimagrire è più difficile in: ecco qualche piccola strategia Insi tende di solito ad accumulare qualche chilo a causa deldegli ormoni estrogeni, ed è particolarmente ...In menopausa si può perdere il desiderio sessuale. Ma non è giusto rassegarsi al dolore o rinunciare al piacere. Ecco cosa fare ...Tra i molti cambiamenti da affrontare in menopausa, può capitare di percepire un notevole calo del desiderio. Come ricominciare?