Meloni | “L’Italia urla la sua disperazione | ma l’Esecutivo è sordo”

ROMA – "Il rincaro delle bollette rischia di dare un colpo letale a tutto il settore produttivo: le imprese e le famiglie stanno già vivendo una situazione drammatica a causa delle crisi economica. L'Italia urla la sua disperazione, ma l'Esecutivo è sordo e totalmente incapace di agire". Lo scrive su Telegram Giorgia Meloni (foto), leader di Fratelli d'Italia, che poi attacca Roberto Speranza: "Sul Ministro della Salute pesano gravi responsabilità e mancanze: rassegni le dimissioni il prima possibile", conclude. L'articolo L'Opinionista.

