Megan Fox è una sexy insegnante di lettere su Instagram (Di venerdì 28 gennaio 2022) Foto: @ Instagram/ Megan Fox Che ne direste di una scuola nella quale ci fosse una sexy professoressa con Megan Fox a impartirvi lezioni di letteratura inglese? La star di Transformers, che nell’ultimo anno ha fatto sognare i fan di tutto il mondo grazie alla sua lovestory con Machine Gun Kelly, ha condiviso su Instagram alcuni scatti del suo ultimo outfit. Si tratta di un look total gray, caratterizzato da pantaloni a vita alta e da un top con tanto di oblò strategico sul decolletè. A completare la mise, un tocco di colore conferito dall’ombretto giallo sugli occhi, in pendant con lo smalto delle mani, e naturalmente il suo meraviglioso anello di fidanzamento con diamante e smeraldo. “Se fossi l’insegnante di letteratura all’Euphoria High” ha scritto Megan nella ... Leggi su cityroma (Di venerdì 28 gennaio 2022) Foto: @Fox Che ne direste di una scuola nella quale ci fosse unaprofessoressa conFox a impartirvi lezioni di letteratura inglese? La star di Transformers, che nell’ultimo anno ha fatto sognare i fan di tutto il mondo grazie alla sua lovestory con Machine Gun Kelly, ha condiviso sualcuni scatti del suo ultimo outfit. Si tratta di un look total gray, caratterizzato da pantaloni a vita alta e da un top con tanto di oblò strategico sul decolletè. A completare la mise, un tocco di colore conferito dall’ombretto giallo sugli occhi, in pendant con lo smalto delle mani, e naturalmente il suo meraviglioso anello di fidanzamento con diamante e smeraldo. “Se fossi l’di letteratura all’Euphoria High” ha scrittonella ...

_poggy : Stavo per dire: ma vi rendete conto che Megan Fox sta con uno che si chiama KELLY MITRAGLIA è come se Miriam Leone… - Itboytrends : Megan Fox usando Dion Lee FW2021! - didyougethesens : perché non sono nata megan fox io - emy_gurgel : A Megan Fox e o doidin la - martiborre : Tutte le cose che so su Megan Fox e MGK le ho imparate assolutamente contro la mia volontà -