Maus, fumetto vietato nel Tennessee per "immagini inquietanti": rivenditore dona 100 copie (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dopo che Maus, il celebre fumetto di Art Spiegelman, è stato vietato dal consiglio scolastico del Tennessee, un rivenditore di fumetti ha deciso di donare 100 copie. Il proprietario di un negozio di fumetti, Ryan Higgins, si è offerto per donare 100 copie di Maus ai residenti della contea di McMinn, nel Tennessee, dopo che il fumetto di Art Spiegelman è stato vietato dal consiglio scolastico per le sue "immagini inquietanti". La decisione di un consiglio scolastico del Tennessee di bandire la graphic novel Maus, vincitrice del Premio Pulitzer nel 1992, ha attirato moltissima attenzione online ed ha ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dopo che, il celebredi Art Spiegelman, è statodal consiglio scolastico del, undi fumetti ha deciso dire 100. Il proprietario di un negozio di fumetti, Ryan Higgins, si è offerto perre 100diai residenti della contea di McMinn, nel, dopo che ildi Art Spiegelman è statodal consiglio scolastico per le sue "". La decisione di un consiglio scolastico deldi bandire la graphic novel, vincitrice del Premio Pulitzer nel 1992, ha attirato moltissima attenzione online ed ha ...

eccapecca : Shoah, il fumetto “Maus” vietato in alcune scuole medie #USA. - korry_87 : @Alessio70740392 @FuryBionda Maus è un capolavoro assoluto, altro che 'fumetto ben fatto'. Idem Persepolis, altro capolavoro. - GabyTac1994 : RT @Radio1Rai: ?? Scuola in Tennessee vieta l’uso didattico della graphic novel ‘Maus’ di Art Spiegelman per linguaggio esplicito e nudità.… - NiccoloSetzu : RT @ilfoglio_it: Il fumetto premio Pulitzer 'Maus' di Art Spiegelman cancellato in una scuola del Tennessee per 'linguaggio scurrile e rapp… - gabysan63 : RT @ilfoglio_it: Il fumetto premio Pulitzer 'Maus' di Art Spiegelman cancellato in una scuola del Tennessee per 'linguaggio scurrile e rapp… -