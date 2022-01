Materiale edilizio illegale | 70 tonnellate bloccate al porto | l' importatore rischia una multa da 250mila euro

Advertising

zazoomblog : Materiale edilizio illegale: 70 tonnellate bloccate al porto limportatore rischia una multa da 250mila euro -… - lanuovariviera : Sbarcano al porto di Ancona con settanta tonnellate di materiale edilizio. Sequestrato tutto il materiale -

Ultime Notizie dalla rete : Materiale edilizio

La Nuova Riviera

I funzionari Adm e i militari delle Fiamme Gialle hanno individuato, all'interno di tre autoarticolati sbarcati da una motonave proveniente dall' Albania , un ingente quantitativo dida ...Leggi 2022 in vigore sull'abusoIl concetto di abusoper una casa secondo leggi ... Si ha lottizzazionein seguito a un'attivitàche consiste nell'inizio non ...ANCONA - Quasi 70 tonnellate di materiale edile bloccate al porto di Ancona dall’Agenzia Dogane e Monopoli (Adm) e la Guardia di Finanza (GdF). I funzionari Adm e i militari ...Le imprese edili del Reatino coinvolte nei lavori di ricostruzione post sisma si trovano ad affrontare, in seguito al sopraggiungere del Superbonus ...