Maria Elisabetta Alberti Casellati, dai voli di Stato alla ristrutturazione della casa con i soldi pubblici: tutti gli scandali della candidata Presidente della Repubblica (Di venerdì 28 gennaio 2022) Maria Elisabetta Alberti Casellati scandali: il nome dell’attuale Presidente del Senato è tra i papabili successori di Mattarella. Il suo nome però è legati anche ad alcuni scandali e polemiche. Maria Elisabetta Alberti Casellati scandali: voli di Stato Uno degli scandali più discussi che ha colpito Maria Elisabetta Alberti Casellati riguarda l’utilizzo dei voli di Stato: 124 volte in 11 mesi. Da maggio 2020 ad aprile 2021 è Stato utilizzato il 75% delle volte per coprire la tratta da Roma a Venezia. La famiglia ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 28 gennaio 2022): il nome dell’attualedel Senato è tra i papabili successori di Mattarella. Il suo nome però è legati anche ad alcunie polemiche.diUno deglipiù discussi che ha colpitoriguarda l’utilizzo deidi: 124 volte in 11 mesi. Da maggio 2020 ad aprile 2021 èutilizzato il 75% delle volte per coprire la tratta da Roma a Venezia. La famiglia ...

