Maria De Filippi intervista Emma Marrone. Risultato? Psicanalisi pura (Di venerdì 28 gennaio 2022) Maria intervista Emma. «Resto fragile La mia bellezza sono i difetti» La Repubblica, pagina 32, di Maria De Filippi. La ragazza con la valigia è arrivata a Roma dal Salento ricca di sogni e di «tre vestiti in croce», per affrontare il provino di Amici condotto da Maria De Filippi. Dodici anni dopo, è la «signora bionda» che per prima le ha dato fiducia a intervistare per D Emma Marrone, che ricorda la vittoria di quel talent come l’inizio di una carriera ben oltre l’immaginazione e che ora prevede un’altra tappa a Sanremo: dopo la vittoria del 2012 e la co-conduzione con Carlo Conti nel 2015, è in gara con Ogni volta è così e ha scelto Francesca Michielin per dirigere l’orchestra. E con lei, nella serata delle cover, ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 28 gennaio 2022). «Resto fragile La mia bellezza sono i difetti» La Repubblica, pagina 32, diDe. La ragazza con la valigia è arrivata a Roma dal Salento ricca di sogni e di «tre vestiti in croce», per affrontare il provino di Amici condotto daDe. Dodici anni dopo, è la «signora bionda» che per prima le ha dato fiducia are per D, che ricorda la vittoria di quel talent come l’inizio di una carriera ben oltre l’immaginazione e che ora prevede un’altra tappa a Sanremo: dopo la vittoria del 2012 e la co-conduzione con Carlo Conti nel 2015, è in gara con Ogni volta è così e ha scelto Francesca Michielin per dirigere l’orchestra. E con lei, nella serata delle cover, ...

Advertising

lucantoniolucas : A proposito di Monica Maggioni: mi spezzano ogni volta le due dichiarazioni su Maria De Filippi #Quirinale… - esserequi : RT @amorsisulcuore: Non puoi piangere per un intervista. Se la regina Maria De Filippi intervista l’altra regina Emma, io mi piango tutti… - MarinellaPlati : RT @jessi_cap: Maria De Filippi intervista Emma Marrone per DRepubblica. ?????? - telodogratis : Emma Marrone e la rivelazione sul fidanzato (fatta a Maria De Filippi) - Angela77yes : RT @guttolo: Pensare che, se ci fosse stato il voto popolare, Maria De Filippi sarebbe presidente già dalla prima votazione. #Quirinale #P… -