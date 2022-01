Maria De Filippi intervista Emma Marrone. Risultato? Psicanalisi pura (Di venerdì 28 gennaio 2022) Maria intervista Emma. «Resto fragile La mia bellezza sono i difetti» La Repubblica, pagina 32, di Maria De Filippi. La ragazza con la valigia è arrivata a Roma dal Salento ricca di sogni e di «tre vestiti in croce», per affrontare il provino di Amici condotto da Maria De Filippi. Dodici anni dopo, è la «signora bionda» che per prima le ha dato fiducia a intervistare per D Emma Marrone, che ricorda la vittoria di quel talent come l’inizio di una carriera ben oltre l’immaginazione e che ora prevede un’altra tappa a Sanremo: dopo la vittoria del 2012 e la co-conduzione con Carlo Conti nel 2015, è in gara con Ogni volta è così e ha scelto Francesca Michielin per dirigere l’orchestra. E con lei, nella serata delle cover, ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 28 gennaio 2022). «Resto fragile La mia bellezza sono i difetti» La Repubblica, pagina 32, diDe. La ragazza con la valigia è arrivata a Roma dal Salento ricca di sogni e di «tre vestiti in croce», per affrontare il provino di Amici condotto daDe. Dodici anni dopo, è la «signora bionda» che per prima le ha dato fiducia are per D, che ricorda la vittoria di quel talent come l’inizio di una carriera ben oltre l’immaginazione e che ora prevede un’altra tappa a Sanremo: dopo la vittoria del 2012 e la co-conduzione con Carlo Conti nel 2015, è in gara con Ogni volta è così e ha scelto Francesca Michielin per dirigere l’orchestra. E con lei, nella serata delle cover, ...

