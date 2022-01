Mara Venier, il ‘no’ da Pippo Baudo: il retroscena inaspettato, cosa è successo? (Di venerdì 28 gennaio 2022) La nota conduttrice, Mara Venier, ha condiviso una storia particolare. Autore della vicenda Pippo Baudo. Ecco cosa accadde. La Venier, nel corso degli anni, è sempre diventata più fondamentale per gli spettatori. La sua carriera parla da sola e, oggi, fa compagnia a tantissimi italiano la domenica pomeriggio. La sua Domenica In ha colpito nel segno ed è diventato un programma di assoluto riferimento. Fonte GettyImagesIl successo di Mara Venier, però, non è solo limitato a Domenica In. La conduttrice ha partecipato a tantissimi programmi che hanno riscosso anche un discreto successo. Per questo motivo possiamo certamente affermare di come la “Zia Mara” sia una delle regine del sistema ... Leggi su chenews (Di venerdì 28 gennaio 2022) La nota conduttrice,, ha condiviso una storia particolare. Autore della vicenda. Eccoaccadde. La, nel corso degli anni, è sempre diventata più fondamentale per gli spettatori. La sua carriera parla da sola e, oggi, fa compagnia a tantissimi italiano la domenica pomeriggio. La sua Domenica In ha colpito nel segno ed è diventato un programma di assoluto riferimento. Fonte GettyImagesIldi, però, non è solo limitato a Domenica In. La conduttrice ha partecipato a tantissimi programmi che hanno riscosso anche un discreto. Per questo motivo possiamo certamente affermare di come la “Zia” sia una delle regine del sistema ...

Advertising

DavidPuente : Sileri non è un over 50 e confessa di non essere vaccinato durante la trasmissione Domenica In di Mara Venier? No!… - chetempochefa : Domenica a #CTCF da @fabfazio su @RaiTre: ?? @EnricoLetta ?? @RobertoBurioni ?? @lucianinalitti ?? Giuseppe Tornat… - Boh47379087 : RT @Lorez80: Sileri durante la trasmissione di Mara Venier dice di avere 49 anni, quando arriverà il tempo si vaccinera'. Mi sorge un dubbi… - punky_robot : RT @MorteRisata: qui per ricordarvi che esiste questa foto di Mara Venier - drogataditv : RT @robynspower: Mara Venier x Manila corsa con sguardo terrorizzato #gfvip -