Mara Venier è raffreddata ma i tamponi sono tutti negativi | si va in onda

Prima che la notizia arrivi da altri è Mara Venier a mostrarsi raffreddata. Sui social è difficile comunicare lo stato di salute con una foto ma Mara Venier ci riesce benissimo. Maglione caldo colorato, sciarpa verde al collo, berretto scuro in testa, occhiali da vista e come sempre in versione casalinga la conduttrice non mette nemmeno un filo di trucco. "A casa leggermente raffreddata" scrive la Venier e di seguito tante risate ma più per come si è coperta che per il raffreddore, quello fa paura. Capita a tanti in questo periodo di essere raffreddati, di avere un mal di gola o dei colpi di tosse, scatta subito l'allarme, in testa il primo pensiero è quello di fare un tampone. Mara Venier non ha il Covid, ha fatto ...

