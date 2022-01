Manuel Bortuzzo | rivelazione da togliere il fiato | i fan esultano

(Di venerdì 28 gennaio 2022)ha definitivamente abbandonato il GF Vip 6 per sottoporsi a delle visite mediche: uscito dalla casa ha rilasciato importanti dichiarazioni L’ex promessa del nuoto italiano ha dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello Vip per motivi di salute. Tornato alla vita realeha visto con più chiarezza tantissime cose e le ha L'articolo proviene da Inews24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Bortuzzo

Spazio anche agli eliminati del Gf Vip 6 Valeria Marini e Giacomo Urtis oltre che al racconto di. Chiude l'appuntamento in onda eccezionalmente a partire dalle ore 15:30 la coppia ...Manila Nazzaro a Lulù: "Sei la luce di"/ Lei: "Tornerà a camminare" Tuttavia, il malumore di Manila non è passato inosservato e in camera è stata immediatamente raggiunta da Delia ...Manuel Bortuzzo, ospite di Verissimo, è tornato con la mente alla sparatoria in cui rimase ferito. Poi, ha ribadito l’amore che prova per Lulù Hailé Selassié, conosciuta nella casa del Grande Fratello ...Manuel Bortuzzo ha definitivamente abbandonato il GF Vip 6 per sottoporsi a delle visite mediche: uscito dalla casa ha rilasciato importanti dichiarazioni ...