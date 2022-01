Manuel Bortuzzo | il gesto fuori dalla Casa del GF Vip lascia tutti senza parole | “Insieme a ”

Leggi su howtodofor

(Di sabato 29 gennaio 2022) Un sentimento nato in sordina e poi esploso all'interno dellapiù spiata d'Italia. Al Grande Fratello Vipha trovato l'Amore con la a maiuscola, e se all'inizio questa cosa lo spaventava - come ha più volte ammesso - adesso non vuole rinunciarci per nulla al mondo. La storia con Lulù Selassiè èalcun dubbio il tesoro più prezioso di questa esperienza, come racconta a Verissimo domenica 30 gennaio: "Inizialmente avevo paura, mi sono fatto problemi quando bisognavare andare solo il cuore. Lulù mi manca, sono innamorato - rivela - È raro trovare un'anima così pura. La cosa più bella che mi ha regalato sono i suoi sguardi e la voglia che ha di starmi vicino. Mi ha ridato l'energia per rimettermi in gioco". Grazie a Lulù non solo ha deciso di aprire il cuore ...