Mannaia Ue sul Pnrr dei Migliori. Bruxelles pronta a tagliarci i fondi. Entro giugno il ricalcolo della quota a fondo perduto. Rischiamo di perdere fino a 21 miliardi di euro (Di venerdì 28 gennaio 2022) A risolvere il dilemma sul Piano nazionale di ripresa e resilienza dei Migliori, ovvero chiedere o meno la revisione del Pnrr, potrebbe essere Bruxelles. Che potrebbe costringerci a rivederlo causa taglio dei fondi. Ma andiamo con ordine. Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha ventilato la possibilità che – causa l’aumento dei prezzi delle materie prime che mette in difficoltà le imprese costruttrici impegnate nei progetti – l’Italia potrebbe chiedere di modificare il piano (leggi l’articolo). Il giorno dopo Bruxelles ha fatto sapere che cambiare il Pnrr è possibile ma non è semplicissimo. La revisione, ha spiegato, sarebbe del resto permessa solo in “casi eccezionali” e sulla base di “circostanze obiettive” e andrebbe ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 28 gennaio 2022) A risolvere il dilemma sul Piano nazionale di ripresa e resilienza dei, ovvero chiedere o meno la revisione del, potrebbe essere. Che potrebbe costringerci a rivederlo causa taglio dei. Ma andiamo con ordine. Il ministro delle Infrastrutture eMobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha ventilato la possibilità che – causa l’aumento dei prezzi delle materie prime che mette in difficoltà le imprese costruttrici impegnate nei progetti – l’Italia potrebbe chiedere di modificare il piano (leggi l’articolo). Il giorno dopoha fatto sapere che cambiare ilè possibile ma non è semplicissimo. La revisione, ha spiegato, sarebbe del resto permessa solo in “casi eccezionali” e sulla base di “circostanze obiettive” e andrebbe ...

