Advertising

Rojname_com : Maltempo: Iraq, la neve ricopre un campo per sfollati yazidi in Kurdistan - Gazzetta di Parma -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Iraq

Agenzia ANSA

La neve ricopre un campo per sfollati yazidi nell'area di Dawudya, a circa 60 chilometri a nord di Dohuk, nella regione autonoma curda dell'. 28 gennaio 2022In tutta la regione mediorientale si sta abbattendo da giorni una ondata diche ha colpito, come accade ogni anno, le categorie più vulnerabili in Libano, Siria,e Giordania. Solo nel ...La neve ricopre un campo per sfollati yazidi nell'area di Dawudya, a circa 60 chilometri a nord di Dohuk, nella regione autonoma curda dell'Iraq.