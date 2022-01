Mallegni Forza Italia | ' Inutili le minacce del Pd | il governo non cade'

Advertising

FI_Toscana : Quirinale, il vice Presidente dei senatori di @forza_italia e Coordinatore regionale toscano Sen. @MassimoMallegni:… - Ultron65 : RT @tempoweb: Mallegni: “Sulla #Casellati mancato coraggio”. Da #ForzaItalia veleni sulla strategia di #FratellidItalia #quirinale #preside… - ricatti88 : RT @tempoweb: Mallegni: “Sulla #Casellati mancato coraggio”. Da #ForzaItalia veleni sulla strategia di #FratellidItalia #quirinale #preside… - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Mallegni: “Sulla #Casellati mancato coraggio”. Da #ForzaItalia veleni sulla strategia di #FratellidItalia #quirinale #preside… - Alessan67153720 : RT @tempoweb: Mallegni: “Sulla #Casellati mancato coraggio”. Da #ForzaItalia veleni sulla strategia di #FratellidItalia #quirinale #preside… -

Ultime Notizie dalla rete : Mallegni Forza

Globalist.it

Lo dichiara il senatore diItalia Massimo'Casellati estremamente autorevole'. Massimo, senatore diItalia, è ospite di Claudio Brachino a 'Primo Piano Quirinale', lo speciale dell'Italpress sull'elezione del presidente della Repubblica, e approfondisce il tema della ...Il senatore di Forza Italia: "Ormai lo schema lo conosciamo bene, ma è indecente che facendo leva sulla paura di qualcuno di andare a casa e non essere rieletto si punta soltanto a distruggere" ...Nel quarto giorno di voto per eleggere il nuovo presidente della Repubblica, ospiti in studio, con Claudio Brachino, per Primo Piano Quirinale, Massimo Mallegni, senatore di Forza Italia; in collegame ...