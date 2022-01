(Di venerdì 28 gennaio 2022) Il fornitore automobilisticoriferisce di aver raggiunto la neutralità di CO2 nei suoi siti diin Germania nel corso dello scorso anno. Si tratta di un passo importante nel piano per raggiungere unaCO2a livello aziendale entro il 2040. L’azienda punta inoltre ad aumentare annualmente l’utilizzo dell’energia autoprodotta da fonti rinnovabili. “In qualità di azienda di proprietà della fondazione, abbiamo una responsabilità speciale nei confronti dell’umanità e dell’ambiente”, afferma Matthias Arleth, amministratore delegato del Gruppoe presidente del consiglio di amministrazione dell’azienda. “Vediamo l’accordo di Parigi sul clima come un mandato vincolante per ridurre al minimo le emissioni causate dalla mobilità. Le nostre tecnologie stanno già ...

Advertising

PneusNews : Mahle: la produzione tedesca ora è CO2 neutrale - luciatonini : Mahle: la produzione tedesca ora è CO2 neutrale -

Ultime Notizie dalla rete : Mahle produzione

PneusNews.it

... super alleanza per labatterie Betterie allo stato solido: accumulatori per veicoli a ... vedansi quelle al niobato di nichel o quelle al litio - carbonio diAllotrope , ma secondo ...... super alleanza per labatterie Betterie allo stato solido: accumulatori per veicoli a ... vedansi quelle al niobato di nichel o quelle al litio - carbonio diAllotrope , ma secondo ...Il fornitore automobilistico Mahle riferisce di aver raggiunto la neutralità di CO2 nei suoi siti di produzione in Germania nel ...Dossier Fiom: gli addetti spariti sono 8 volte quelli di Stellantis. Il segretario Edi Lazzi: «Serve un piano del governo e nuove vetture o nel 2026 gli attuali addetti saranno la metà» ...