M5S, Meleo: avanti con progetti finanziati grazie a precedente amministrazione (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma – “Si proceda speditamente nell’approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Un Piano costruito dall’amministrazione Raggi necessario per attingere alle opportunità di finanziamento statale e che è il frutto di un ampio processo di partecipazione con cittadini e portatori di interesse.” “Un Piano che non è rimasto un ‘libro dei sogni’, contrariamente a quanto accaduto per tutti i documenti di pianificazione della mobilità presentati negli ultimi 20 anni. Finalmente, grazie al lavoro della passata amministrazione, ci sono progetti pronti e, soprattutto, risorse già disponibili per essere utilizzate, che abbiamo ottenuto dal Ministero dei Trasporti con un serio lavoro di squadra con tutte le forze e i tecnici di Roma Capitale e delle nostre società partecipate.” “Parlo di 4 tram e 2 funivie, ossia del ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma – “Si proceda speditamente nell’approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Un Piano costruito dall’Raggi necessario per attingere alle opportunità di finanziamento statale e che è il frutto di un ampio processo di partecipazione con cittadini e portatori di interesse.” “Un Piano che non è rimasto un ‘libro dei sogni’, contrariamente a quanto accaduto per tutti i documenti di pianificazione della mobilità presentati negli ultimi 20 anni. Finalmente,al lavoro della passata, ci sonopronti e, soprattutto, risorse già disponibili per essere utilizzate, che abbiamo ottenuto dal Ministero dei Trasporti con un serio lavoro di squadra con tutte le forze e i tecnici di Roma Capitale e delle nostre società partecipate.” “Parlo di 4 tram e 2 funivie, ossia del ...

GiornaleLazio : Bilancio: Meleo (M5S),”Un bilancio fatto di fretta, mancano gli investimenti per una città più moderna, vivibile e… - Affaritaliani : Bilancio di previsione in Ffp2 e Gualtieri esulta Linda Meleo, M5S: “Fiumi di parole e poche risorse” Maratona nott… - lapagina_eu : Roma-Lido, Meleo-Ferrara (M5S): “Zingaretti annuncia 11 nuovi treni, ma se gli dice bene saranno operativi solo nel… - federicafesta6 : RT @federicafesta6: Meleo-Festa (M5s), giunta stralcia in bilancio finanziamenti per lavori Cinema Apollo 'L'amministrazione Gualtieri ha… - GiornaleLazio : Campidoglio, Meleo (M5S)-De Santis (LCR): “Da maggioranza grave vulnus amministrativo” -