Lungoirno | regna l’inciviltà | auto sul marciapiede FOTO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno –-Cittadella: zona presa d’assalto dalle. Il combinato disposto tra indisciplina/menefreghismo di alcunimobilisti e la mancanza di controlli e quindi di sanzioni da parte della Polizia Municipale determina ogni mattina dei giorni feriali, in concomitanza con le funzioni del Tribunale, il semi-caos. Giovedì 27 gennaio l’asticella della inciviltà ha toccato livelli (ancora) rari. Un paio d’con due e quattro ruote sul. Eppure questa è una delle pochissime zone a Salerno in cui il parcheggio abbonda. E non solo quello a pagamento. Certamente l’unica in centro. Al di sotto del(quantomeno…) lesono stabilmente parcheggiate anche in un paio delle curve nei pressi del malandato Faro ...