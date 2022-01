Luca Laurenti, la sparizione dal mondo della televisione: “Vive da solo. Non sa nemmeno che c’è il coronavirus (Di venerdì 28 gennaio 2022) Luca Laurenti e la sparizione dal mondo della televione: ecco cosa è successo, i dettagli e le curiosità della vicenda Uno dei personaggi che ha fatto la storia della tv insieme al suo fedelissimo compagno e collega di sempre è lui, Luca Laurenti, classe 1963, che nella vita è un musicista, comico e spalla da ormai trent’anni del conduttore per eccellenza, Paolo Bonolis. Dobbiamo ricordare che, ad introdurlo nel mondo dello spettacolo è stato quest’ultimo che ha subito creduto in lui scegliendolo fra tanti e insieme hanno collaborato per diversi programmi quali Ciao Darwin, Avanti un altro, il tg satirico Striscia la notizia e il primo programma nel 1991 Urka. curiosità (foto web)Il musicista nasce a ... Leggi su kronic (Di venerdì 28 gennaio 2022)e ladaltelevione: ecco cosa è successo, i dettagli e le curiositàvicenda Uno dei personaggi che ha fatto la storiatv insieme al suo fedelissimo compagno e collega di sempre è lui,, classe 1963, che nella vita è un musicista, comico e spalla da ormai trent’anni del conduttore per eccellenza, Paolo Bonolis. Dobbiamo ricordare che, ad introdurlo neldello spettacolo è stato quest’ultimo che ha subito creduto in lui scegliendolo fra tanti e insieme hanno collaborato per diversi programmi quali Ciao Darwin, Avanti un altro, il tg satirico Striscia la notizia e il primo programma nel 1991 Urka. curiosità (foto web)Il musicista nasce a ...

