Love is in the air, trama 28 gennaio: Aydan scopre che Kemal è il padre di Serkan (Di venerdì 28 gennaio 2022) A Love is in the air, dopo giorni di grande apprensione e fibrillazione, Aydan finalmente scoprirà la verità sulla paternità di Serkan. La signora Bolat, infatti, di recente ha saputo da Kemal che, anni prima, hanno trascorso una notte di passione insieme, ma lei l'aveva completamente rimossa dalla memoria in quanto era sotto l'effetto dell'alcol. A questo punto, la donna ha iniziato a sospettare che il compagno potesse essere il vero padre di Serkan e non Alptekin, come ha sempre creduto. Aydan, preoccupata e in preda al panico per la situazione, ha deciso di effettuare un test del DNA per andare fino in fondo alla questione, e, stando alla trama della soap opera turca di oggi, venerdì 28 gennaio, l'esito sarà sconvolgente in quanto ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ais in the air, dopo giorni di grande apprensione e fibrillazione,finalmente scoprirà la verità sulla paternità di. La signora Bolat, infatti, di recente ha saputo dache, anni prima, hanno trascorso una notte di passione insieme, ma lei l'aveva completamente rimossa dalla memoria in quanto era sotto l'effetto dell'alcol. A questo punto, la donna ha iniziato a sospettare che il compagno potesse essere il verodie non Alptekin, come ha sempre creduto., preoccupata e in preda al panico per la situazione, ha deciso di effettuare un test del DNA per andare fino in fondo alla questione, e, stando alladella soap opera turca di oggi, venerdì 28, l'esito sarà sconvolgente in quanto ...

